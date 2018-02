China: Investitorii, superstitiosi, cumpera actiuni ale companiilor al caror nume contine cuvintele "imperial" sau "imparat", dupa anuntul ca Xi Jinping poate fi presedinte pe viata

Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus inlaturarea din constitutie a limitei de doua mandate prezidentiale - ceea ce ii permite lui Xi, presedinte din 2013, sa ramana in fruntea regimului cat timp doreste, precum un "imparat rosu".Adeseori impulsivi, milioane de investitori privati, care domina bursele chineze - multi dintre ei pensionari - au luat act de aceasta propunere de modificare a constitutiei, anuntata duminica.Sase companii al caror nume contine cuvantul "imparat" ("di" sau "huang-di") s-au trezit cu actiunile in crestere puternica pe bursele din Shanghai si din Shenzhen.Actiunile furnizorului de carduri de identificare Shenzhen Emperor Technology au inchis in crestere cu circa 7%, dupa un avans de peste 9% in timpul sedintei.In Shanghai, producatorul de gheare de pui marinate Jiangxi Huangshanghuang ("Imparatul imparatilor") a terminat in crestere cu 2,93%, in timp ce Harbin Viti Electronics (Weidi, "imparatul puternic") castiga 4,43%.Actiunile Vatti Corporation ("Imparatul chinez" in mandarina), un producator de masini de spalat si aparate electro-menajere, au crescut la Shenzhen cu 1,74%, in timp ce actiunile "Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech" castigau 3,32%.Performante peste evolutia pietei, in conditiile in care indicele compozit al bursei din Shanghai s-a apreciat cu doar 1,23% (40,55 puncte).Uneori prost informati si reactionand rapid la marile titluri din presa, micii investitori chinezi se arunca adeseori sa cumpere actiuni ale unor companii pe care nu le cunosc, considerandu-le norocoase, fara a se preocupa de fundamentele economica.Cand Donald Trump a fost ales la Casa Alba, actiunile unei companii care continea in nume cuvintele "Trump castiga masiv", in mandarina, au crescut puternic.Mai mult: suferind din cauza incetinirii economiei, zeci de grupuri manufacturiere si miniere s-au redenumit in 2014 si 2015 cu titluri care evocau activitati de inalta tehnologie, desi acestea nu reprezentau decat o parte minuscula din veniturile lor.Aceasta strategie a permis uneori aprecieri puternice ale actiunilor, in ciuda oricarei evidente si a performantelor slabe.