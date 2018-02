Germania si Franta cer Rusiei sa exercite presiuni asupra regimului pentru aplicarea 'imediata' a rezolutiei ONU

Intr-o convorbire telefonica avuta duminica cu presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul Angela Merkel si seful statului francez, Emmanuel Macron, au subliniat ca este 'crucial ca rezolutia (ONU) sa fie aplicata rapid si complet'.Consiliul de Securitate al ONU a adoptat sambata, in unanimitate, o rezolutie prin care reclama "fara intarziere" un armistitiu umanitar de o luna in Siria, dupa 15 zile de tergiversari din partea Moscovei.Textul adoptat - dupa o serie de amendamente - "reclama ca toate partile sa inceteze ostilitatile, fara intarziere, timp de cel putin 30 de zile consecutive in Siria, in vederea unei pauze umanitare durabile".Obiectivul este "sa se permita livrarea cu regularitate a unor ajutoare umanitare, servicii de evacuare medicala a bolnavilor si a celor mai grav raniti".Peste 500 de civili - inclusiv peste 100 de copii - au fost ucisi in ultimele sapte zile in bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca.