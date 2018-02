VIDEO Explozie puternica intr-un magazin din Leicester: cel putin 5 raniti. Politia britanica spune ca nu are indicii privind un act terorist

In imaginile postate pe retelele de socializare pot fi vazute flacari de mari dimensiuni.Politia a mai precizat ca toate echipajele de interventie au fost mobilizate, iar populatia este rugata sa evite zona.Un purtator de cuvant al Serviciului de pompieri, citat de BBC, a declarat ca are loc o operatiune de cautare si salvare. Nu se stie in acest moment daca sunt si alte victime, potrivit News.ro."Am auzit o bubuitura si casa s-a zguduit, am vazut flacari", a spus o femeie care locuieste in apropiere.Cladirea in care a avut loc deflagratia are doua etaje, iar acolo functiona un magazin.