Coreea de Nord, "deschisa" pentru un dialog cu SUA, afirma presedintia sud-coreeana dupa o intalnire cu delegatia nord-coreeana la Jocurile Olimpice

"Presedintele Moon a evidentiat ca dialogul SUA-Coreea de Nord trebuie sa aiba loc in curand pentru o imbunatatire a relatiilor intre Coreea de Sud si Coreea de Nord si pentru solutionarea problemelor din Peninsula Coreea", mentioneaza comunicatul emis de presedintia de la Seul, dupa intalnirea avuta de presedintele sud-coreean Moon Jae-in cu delegatia nord-coreeana, la Pyeongchang."Delegatia nord-coreeana a fost la randul ei de acord ca relatiile dintre Coreea de Nord si SUA trebuie sa se dezvolte in paralel cu cele dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, aratand in acelasi timp ca (Phenianul) este suficient de deschis pentru un dialog Coreea de Nord-SUA", adauga presedintia sud-coreeana.Delegatia oficiala nord-coreeana este condusa de generalul Kim Yong Chol, cunoscut drept un partizan al liniei dure a Phenianului.La ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice asista si fiica si consiliera presedintelui american Donald Trump, Ivanka. Oficiali americani au exclus insa o intalnire cu delegatia nord-coreeana.