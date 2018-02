Macron si Merkel vor discuta cu Putin, duminica, despre aplicarea armistitiului in Siria

Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, preluata de Agerpres.





"Consiliul de Securitate tocmai a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria", aminteste presedintia Frantei, calificand documentul Natiunilor Unite ca o "prima etapa indispensabila".





Sursa mentionata a anuntat totodata ca, duminica, Merkel si Macron vor discuta cu Putin despre "implementarea acestei rezolutii si despre foaia de parcurs in plan politic necesara pentru instaurarea unei paci durabile in Siria".





"Vom fi in urmatoarele ore si zile extrem de vigilenti in privinta aplicarii sale concrete", arata comunicatul, care afirma ca armistitiul trebuie sa fie respectat iar convoaiele umanitare trebuie sa poata ajunge imediat in localitatile cele mai afectate de violente si lipsuri. "Evacuarile medicale de urgenta trebuie sa fie demarate fara obstacole", adauga textul mentionat.





Comunicatul, care denunta "bombardamentele nediscriminatorii ale regimului sirian", subliniaza ca "necesitatile pe teren sunt imense, in special in regiunea Ghouta la est de Damasc".





"Toate tarile in cauza trebuie sa actioneze pentru deplina punere in practica in zilele urmatoare a angajamentelor asumate, incepand cu tarile garante de la Astana, Rusia, Turcia si Iran", noteaza de asemenea Palatul Elysee.





AFP aminteste ca textul ONU se limiteaza sa "ceara" un armistitiu "fara intarziere", cu obiectivul "de a permite livrarea regulata a ajutorului umanitar, a serviciilor si evacuarea medicala a bolnavilor si a ranitilor in starea cea mai grava".





Ostilitatile pot totusi continua contra gruparilor jihadiste "si" asociatilor acestora, lasand cale libera interpretarilor, mai remarca AFP.





Peste 500 de civili, dintre care circa o suta de copii, au fost ucisi in sapte zile de lovituri ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est.