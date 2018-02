Consiliul de Securitate al ONU cere in unanimitate un armistitiu in Siria / Peste 500 de civili au fost ucisi in ultimele sapte zile in Ghouta de Est

Textul adoptat - dupa o serie de amendamente - "reclama ca toate partile sa inceteze ostilitatile, fara intarziere, timp de cel putin 30 de zile consecutive in Siria, in vederea unei pauze umanitare durabile".Obiectivul este "sa se permita livrarea cu regularitate a unor ajutoare umanitare, servicii de evacuare medicala a bolnavilor si a celor mai grav raniti".Peste 500 de civili - inclusiv peste 100 de copii - au fost ucisi in ultimele sapte zile in bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca, relateaza AFP.Un vot asteptat vineri in Consiliul de Securitate al ONU cu privire la un armistitiu umanitar de o luna in Siria a fost amanat pentru sambata seara, dupa o serie de alte amanari ce au evidentiat profunde disensiuni la ONU cu privire la razboiul care devasteaza Siria de aproape sapte ani.Negocieri s-au purtat cu scopul de a evita un veto al Rusiei, aliata de neclintit a regimului al-Assad, caruia i-a oferit un ajutor militar crucial in razboi, iar un nou text de rezolutie, care prevedea un armistitiu imediat, a fost intocmit, cu speranta sa fie adoptat.Inaintea acestui vot, aviatia si artileria regimului au bombardat intensiv Ghouta de Est, pentru a saptea zi consecutiv, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), precizand ca aviatia rusa a participat la raiduri.Moscova a dezmintit saptamana aceasta ca ar fi implicata in aceste bombardamente.Cel putin 29 de civili - inclusiv patru copii - au fost ucisi sambata in bombardamente, in urma unor atacuri intensive nocturne, care au provocat incendii in cartiere rezidentiale, a precizat ONG-ul."In sapte zile, 505 civili au fost ucisi, dintre care 123 sunt copii, si au fost raniti (alti) peste 2.400", a declarat pentru AFP directorul SOHR Rami Abdel Rahman, dupa descoperirea altor cadavre sub daramaturi.La Duma, principalul oras din Ghouta de Est, supus unui potop de foc, mai multe corpuri, inclusiv ale unor copii, au fost transportate intr-o clinica improvizata, a constatat un corespondent AFP. Invelite in cuverturi, ele au fost depuse intr-o camera transformata in morga.