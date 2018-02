Arabia Saudita anunta investitii de 64 de miliarde de dolari in industria de divertisment

In timpul unei prezentari la Riad, presedintele Autoritatii generale de divertisment din regatul ultraconservator, Ahmad ben Aqil al-Khatib, a precizat ca aceasta suma va fi investita in 10 ani, iar banii vor proveni atat din bugetul statului cat si din sectorul privat."Construim deja infrastructura" necesara si ridicarea unei sali de opera face parte din aceste proiecte, a adaugat el.Comitetul de cultura saudit, un organism oficial, a subliniat intr-un mesaj pe Twitter ca teatrul de opera va fi construit la Jeddah, oras din vest, situat pe coasta Marii Rosii.Mai mult de 500 de evenimente culturale sunt prevazute anul acesta, a explicat Khatib. In spatele sau, pe un ecran au fost proiectate nume de artisti sau trupe internationale ca Andrea Bocelli, Maroon 5 sau Cirque du Soleil."Veti vedea o adevarata schimbare de azi inainte pana in 2020", a asigurat responsabilul saudit, precizand ca anumite companii si-au anuntat intentia de a construi.Faisal Bafrat, un alt responsabil al Autoritatii de divertisment, a explicat faptul ca sectorul cultural a cunoscut deja dezvoltari exceptionale in 2017 prin organizarea a peste 2.000 de evenimente in care au fost implicati 100.000 de voluntari si alte 150 de intreprinderi mici si mijlocii.Arabia Saudita s-a angajat intr-o vasta reforma sub domnia printului mostenitor Mohammed bin Salman, in varsta de 32 de ani, in cadrul unui plan numit "Vision 2030" care are in vedere diversificarea economiei prea dependenta de petrol.Sauditii cheltuiesc anual miliarde de dolari pentru a merge la filme si a vizita parcuri de distractie in centrele turistice ale vecinilor din Dubai si Bahrain, tari accesibile prin port. Khatib a promis sa inverseze tendinta.Mari schimbari sunt deja vizibile inca de la sfarsitul anului trecut, odata cu organizarea concertelor rapperului Nelly, cantaretului de muzica rai Cheb Khaleb si a artistei libaneze Hiba Tawaji.Autoritatile au anuntat ca primele sali de cinema se vor deschide in martie si ca femeile vor fi autorizate sa conduca masinile incepand din iunie.Anunturile de joi au fost facute in conditiile in care Arabia Saudita, primul exportator mondial de petrol, se confrunta de patru ani cu serioase dificultati economice.In afara de sectorul de divertisment, Arabia Saudita a anuntat mari proiecte si in domeniul turistic, in special un plan de anvergura privind transformarea a unor insule de la Marea Rosie in statiuni balneare de lux.Miliardarul britanic Richard Branson s-a aratat dispus sa investeasca aici.