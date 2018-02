Ministrul agriculturii de la Budapesta: George Soros vrea ca ungurii sa manance insecte / Savantii vor crea carne clonand celulele din creierul lui Einstein

Dupa ce s-a laudat cu eforturile guvernelor Fidesz din ultimii opt ani in domeniul agriculturii, Fazekas a subliniat audientei cat de important este sa cumpere alimente unguresti si a argumentat impotriva alimentelor din surse modficate genetic.Partea cea mai interesanta abia discursului, insa, abia urma, comenteaza Budapest Beacon.Fazekas a inceput sa vorbeasca despre viitor si despre provocarile productiei si consumului de alimente la nivel local si global. El a spus audientei ca, multumita tehnologiei genetice, savantii vor putea sa creeze carne din clonarea celulelor, de exemplu a celor din creierul lui Albert Einstein. Ministrul ungar al agriculturii si-a amintit si ca a auzit despre o echipa de cercetatori care vrea sa produca mancare cu tehnologie de printare 3D.In lumea distopica descrisa de Fazekas, toata lumea va manca insecte, iar gurmanzii vor alege din meniurile restaurantelor scorpioni la gratar cu chili.Discursul ce pare incoerent a capatat brusc sens cand el a dezvaluit ca “planul lui Soros” pune in pericol bucataria ungureasca. “Soros vrea ca ungurii sa manance insecte. Totusi, ungurii nu mananca reptile si insecte”, a spus ministrul, potrivit Magyar Nemzet.Daca un migrant devine vecinul nostru, lucru posibil pentru ca ONU lucreaza la asta, a afirmat Fazekas, atunci obiceiurile noastre culinare nu vor mai fi in siguranta. Cei care vin locuri unde se mananca insecte, a continuat el, vor cere curand ca insectele pentru consum sa fie disponibile si aici, iar marile corporatii le vor satisface cererile.La final, Fazekas a dezvaluit audientei ca cei care investesc in consumul de insecte la Hollywood apartin acelorasi cercuri din Partidul Democrat in care se invarte si George Soros.