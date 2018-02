SUA: Sanctiuni americane impotriva Moscovei in urmatoarele saptamani (Steve Mnuchin)

"Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat Steve Mnuchin la finalul unui briefing de presa avand ca subiect principal Coreea de Nord."Va pot promite ca sunt pe drum", a adaugat el, dupa care a promis ca noi evolutii in acest dosar vor aparea in "urmatoarele saptamani".Congresul s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei, acuzata de americani ca a interferat in alegerile din 2016. Insa Trezoreria s-a limitat sa publice la 30 ianuarie o lista cu 200 de responsabili rusi, fara sa anunte imediat masuri punitive.