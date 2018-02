Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene dupa Brexit ar putea dauna luptei cu terorismul si imigratia ilegala

Liderii europeni se intalnesc vineri la Bruxelles pentru a decide daca vor fi majorate sau diminuate contributiile pentru programele europene.Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este important sa nu fie redus suportul financiar pentru operatiunile care s-au dovedit a fi eficiente in probleme precum lupta cu terorismul in regiunea Sahel din nordul si vestul Africii."Cu totii contribuim financiar pentru operatiunile militare anti-radicalizare in aceasta regiune si incep sa se vada rezultatele. De asemenea, trebuie sa lucram impreuna cu Libia pentru a combate imigratia ilegala", a spus Merkel.Presedintele francez Emmanuel Macron, care a ajuns la intalnire alaturi de Merkel, a spus ca Franta ramane "fidela" eforturilor de a "eradica terorismul", precum si "traficul de persoane" din Africa.Separat, a fost anuntat ca prim-ministrul britanic Theresa May va tine un discurs in 2 martie, in care va face publica viziunea sa privind viitoarea relatiei a Regatului Unit cu UE.Inaintea discutiilor de vineri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus ca Uniunea Europeana trebuie sa aiba "noi prioritati si politici". El a adaugat ca daca nu se va ajunge la un acord pentru a se reduce fondurile pentru anumite programe "va trebui sa platim mai mult".Juncker a spus, de asemenea, ca este ingrijorat de un "conflict intre est si vest". "Cateodata devine din ce in ce mai mare si alteori se ajunge la un consens. Nu vreau alte divizari. Am avut destule", a adaugat el.