Coreea de Sud nu poate recunoaste Coreea de Nord ca stat nuclear

"Cele doua discutii ar trebui sa mearga in paralel una cu cealalta, iar presedintele Moon a subliniat importanta cooperarii dintre Statele Unite si Coreea de Sud in aceasta privinta", a spus Yoon Young-chan in cadrul unei conferinte de presa."Moon a adaugat si ca dintre toate tarile, Coreea de Sud este cea mai determinata sa nu recunoasca Nordul ca stat nuclear", a adaugat el.Comentariile au fost facute de Moon in intalnirea cu fiica presedintelui american, Ivanka Trump, care a ajuns in Coreea de Sud pentru a lua parte la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice.