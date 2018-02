SUA: Politistul care s-a aflat in campusul liceului unde au fost ucise 17 persoane si nu a intervenit a demisionat / Trump il numeste las

Persoana in cauza este Scot Peterson, care a si demisionat intre timp.Potrivit serifului comitatului Broward, unde se afla liceul Marjory Stoneman Douglas, in Parkland, a declarat joi seara ca Peterson "se afla intr-adevar in campus (...) pe toata durata" sangerosului incident."Era inarmat, era in uniforma", a adaugat Scott Israel, care a precizat ca l-a vazut intr-o inregistrare video pe adjunctul sau "luand pozitie" in exteriorul cladirii unde se tragea "si nu a intrat niciodata".Ar fi trebuit "sa intre, sa-l abordeze pe tragator, sa-l ucida pe ucigas", a spus Israel.Presedintele american Donald Trump a sugerat vineri ca politistul care a ales sa nu intervina este "un las" sau ca a fost paralizat de frica."Sunt antrenati, nu a reactionat asa cum ar fi trebuit sub presiune sau e un las", a spus presedintele, referindu-se la Scot Peterson, care era atasat cu protectia liceului.Trump s-a declarat surprins ca autoritatile i-au divulgat numele, inainte de a afirma: "Merita ca numele sau sa fie facut public".Nikolas Cruz, 19 ani, a ucis 17 persoane si a ranit alte 15 in fostul sau liceu cu o arma semiautomata cumparata legal. Focurile de arma au durat sase minute.