SUA: Focuri de arma in campusul unei universitati din Louisiana, doua persoane au fost ranite

"Politia universitatii a confirmat ca un incident in care au fost implicati mai multi indivizi s-a produs in campusul nord", a scris vineri pe contul de Twitter conducerea Southeastern Louisiana University, situata in Hammond, la circa 70 km nord de New-Orleans."Au fost trase focuri de arma. Doi indivizi au fost raniti, viata lor nu este in pericol", potrivit sursei citate.Acest nou incident vine in plina dezbatere legata de armele de foc in Statele Unite, dupa ce un tanar a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida.