Bulgaria: Ministrul Energiei, Temenujka Petkova, suspectat de coruptie, isi da demisia

In urma dezvaluirilor din presa, Petkova a recunoscut ca il cunoaste "de mult timp" pe proprietarul unei companii bulgare putin cunoscute, Inercom, calificata joi, spre suprinderea generala, pentru cumpararea celei mai mari societati de distributie de energie din tara, CEZ Bulgaria.Premierul Boiko Borisov a declarat vineri, in marja summitului european de la Bruxelles, ca a sfatuit-o sa demisioneze, "pentru a evita orice afectare a imaginii guvernului".Cedata de grupul ceh CEZ, care o cumparase in 2004, CEZ Bulgaria asigura in special distributia de curent electric in Sofia si in nord-vestul Bulgariei, deservind peste trei milioane de clienti.CEZ Bulgaria are o cifra de afaceri de 900 de milioane de euro, precizeaza site-ul specializat Kapital, care a evaluat valoarea tranzactiei la 320 de milioane de euro.Alegerea Inercom, o mica societate care exploateaza trei campuri de eoliene, pentru cumpararea acestui gigant, la scara economiei bulgare, in fata mai multor concurenti, printre care consortiul bulgaro-indian Future Energy, a alimentat suspiciunile de coruptie."Nu imi pot imagina cum o companie cu active de 90.000 leva (45.000 euro) si pierderi de 11.000 leva (5.500 euro) cumpara cea mai mare societate energetica privata din Bulgaria", spunea vineri presedintele comisiei parlamentare pentru Energie, Delyan Dobrev, membru, ca si Petkova, din partidul Gerb al lui Borisov.Petkova, 51 de ani, intrata in guvern in 2014, a respins toate acuzatiile, subliniind ca statul nu a fost implicat in alegerea cumparatorului. Tranzactia mai are nevoie de acordul mai multor comisii independente.Tara cea mai saraca din UE, Bulgaria, ca si Romania, este obiectul unui mecanism special de supraveghere din partea Comisiei Europene, care ii reproseaza lacune in lipsa impotriva coruptiei si a crimei organizate.