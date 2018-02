Ungaria: Guvernul, decis sa sprijine functionarea scolilor de weekend pentru ungurii din afara tarii

Conform datelor guvernului, 213 scoli de weekend pentru etnici ungari, frecventate de 5.200-5.300 de elevi, functioneaza in afara teritorului tarii, a indicat Potapi la Budapesta, cu prilejul intalnirii inaugurale a reprezentantilor acestor scoli.Potapi a mai aratat ca, in 2017, secretariatul pe care il conduce a lansat doua programe destinate sa-i ajute pe etnicii ungari din afara tarii sa-si pastreze identitatea. Prin aceste doua programe, scolile pot accesa fonduri totale de 200 milioane de forinti (639.000 de euro), iar organizatiile din diaspora, suma de 300 milioane de forinti, a precizat el.In 2010, parlamentul de la Budapesta a decis sa inlature toate obstacolele pentru "crearea unei natiuni ungare unificate", iar, in cadrul acestui angajament, a adoptat legea privind dubla cetatenie si a inscris in constitutia tarii responsabilitatea fata de maghiarii din afara tarii, a mai amintit Potapi.Un an mai tarziu a fost infiintat consiliul diasporei, care se reuneste in fiecare an, iar in 2013 guvernul a lansat programul Korosi Csoma Sandor, destinat pastrarii identitatii si limbii etnicilor ungari din afara tarii, a mentionat secretarul de stat.A urmat, in 2015, lansarea programului Petofi Sandor, care se axeaza pe comunitatile maghiare mici din Europa Centrala si de Est, a mai precizat Potapi, citat de agentia MTI.