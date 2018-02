VIDEO Rusia ar putea sa fi inceput testele noului avion invizibil Su-57 deasupra Siriei

Joi, o inregistrare video postata pe retelele sociale de activisti politici sirieni arata ceea ce par a fi doua avioane Su-57 escortate de avioane de lupta Su-35 si Su-25.Avionul bimotor, supranumit "ucigasul de F-22", ar mai fi fost filmat in apropiere de baza aeriana ruseasca din Siria Khmeimim, in apropiere de orasul Latakia.In conditiile in care primul zbor al acestui avion a fost efectuat in decembrie, analistii militari se arata surprinsi de aceasta veste, pe care nici rusii si nici sirienii nu au confirmat-o oficial.La inceputul acestei luni, ministrul adjunct al Apararii din Rusia declara: "Cumparam avioane de lupta Su-57 pentru teste de lupta. Prima faza a acestor teste a fost incheiata dar, cum va imaginati, este nevoie de multe alte teste".Vocea Americii, care incearca sa autentifice inregistrarea video, afirma ca, daca informatia se adevereste, "ar insemna un plus semnificativ pentru puterea de foc a Rusiei, intr-un teatru de razboi in care evolueaza acum un evantai vertiginos de forte concurente si o implicare militara in crestere din partea sponsorilor externi".Este vorba de Rusia si Iran, care il sustin pe dictatorul sirian; Turcia, care se lupta cu kurzii sirieni si incerca sa ii impiedice sa formeze o zona autonoma la granita; Statele Unite, care lucreaza indeaproape cu kurzii in lupta cu gruparea terorista Stat Islamic, mai arata cotidianul american.