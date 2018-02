Juncker: UE ar trebui sa se pregateasca pentru "cel mai rau scenariu" in urma alegerilor din Italia

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi ca Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru "cel mai rau scenariu" in Italia, dupa alegerile parlamentare din 4 martie, potrivit politico.eu.



"Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu ar putea fi un guvern nefunctional", a declarat Juncker la un eveniment organizat de Centre for European Policy Studies, o conferinta din Bruxelles. Acesta a avertizat, totodata, cu privire la posibilele fluctuatii pe pietele financiare, dupa vot."Prima saptamana din martie va fi una foarte importanta pentru UE. Vom avea rezultatul referendumului SPD in Germania si avem alegerile din Italia", a declarat Juncker in cadrul aceleiasi conferinte.Desi ambele evenimente sunt importante si ar avea un impact asupra Uniunii Europene, Juncker este "mai ingrijorat de rezultatele alegerilor din Italia decat de rezultatul votului membrilor SPD", cand social-democratii germani vor decide cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii.Prim-ministrul italian, Paolo Gentiloni, a reactionat rapid la afirmatiile lui Juncker si a incercat sa ii elimine temerile, spunand ca "In orice caz, toate guvernele sunt functionale, guvernele guverneaza (...) Nu imi este teama de abis, italienii vor continuitate".