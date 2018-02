UNICEF: Directorul executiv isi da demisia. Nu vrea ca acuzatiile privitoare la comportamentul neadecvat fata de femei sa afecteze donatiile

Fostul director executiv al organizatiei caritabile Salvati Copiii, Justin Forsyth, s-a retras din functia ocupata, pe motiv ca nu vrea ca investigatiile asupra trecutului sau sa afecteze donatiile, scrie BBC. Forsyth se confrunta cu trei plangeri la adresa comportamentului sau neadecvat fata de femeile angajate, inainte de a se retrage din UNICEF. A fost acuzat de trimiterea unor mesaje nepotrivite si de comentarii la adresa tinutei angajatelor mai tinere. Investigatia realizata de BBC a aratat ca daca femeile nu raspundeau la mesajele trimise de acesta, Forsyth recurgea la trimiterea unor e-mailuri sau le chema la el in birou pentru o discutie. Acesta a sustinut ca i-a cerut iertare "fara rezerve" celor trei angajate.Motivul pentru care Forsyth si-a semnat demisia din postura de director executiv al UNICEF nu are, potrivit acestuia, de a face cu greselile pe care le-a facut in cadrul organizatiei Salvati Copiii. "Aceste probleme au fost rezolvate printr-un proces adecvat acum multi ani", a spus acesta printr-o declaratie. Mai degraba, demisia are de a face cu daunele serioase pe care numele sau le-ar putea aduce cauzei si donatiilor.Prin intermediul unei declaratii, UNICEF sustine ca ii este recunoscator lui Forsyth pentru munca sa din ultimii doi ani.