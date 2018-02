Austria depune plangere impotriva proiectului de construire de catre Rusia a doua noi reactoare nucleare la Paks, in Ungaria

Plangerea a fost depusa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, a precizat ministrul austriac al Mediului.Aceasta plangere vizeaza construirea a doua noi reactoare de 1.200 megawati (MW) fiecare la centrala din Paks, in apropiere de Budapesta, un proiect de 12,5 miliarde de euro convenit in ianuarie 2014 de Ungaria si Rusia. Moscova va finanta lucrarile cu 10 miliarde de euro, prin intermediul unui credit acordat Ungariei.Opozitia ungara a criticat lipsa de transparenta in procesul de atribuire, fara licitatie, catre grupul rus Rosatom. Secretul care vizeaza acest contract a fost fixat pentru 30 de ani de catre Parlamentul ungar.Operatorul centralei, societatea nationala de electricitate MVM, a exprimat dubii legate de rentabilitatea viitoarelor doua reactoare, care ar urma sa intre in functiune in 2023.Cele patru reactoare care functioneaza in prezent au fost construite in anii 1980 si asigura aproape jumatate din productia de energie a Ungariei.Bruxellesul nu a exprimat un veto fata de acest proiect, considerand ca suma finantata de rusi este "limitata si proportionala cu obiectivele urmarite", ceea ce Viena contesta.Un oponent dur al folosirii atomului, pe care il considera periculos si nerentabil economic, Austria nu a ascuns joi ca demersul sau nu este motivat doar de considerente juridice."Plangerea reprezinta un pas important impotriva energiei nucleare in Europa si in favoarea unor mijloace durabile si sigure de productie de electricitate", a subliniat ministerul, intr-un comunicat.Viena a depus plangere in 2015 impotriva subventiilor prevazute pentru reactoarele EPR pe care francezii de la EDF urmeaza sa le construiasca la Hinkley Point, in Marea Britanie.Angajata de precedenta majoritate de stanga-dreapta, procedura impotriva centralei de la Paks a fost preluata de noul guvern dreapta-extrema dreapta, in conditiile in care pozitia antinucleara a Austriei se bucura de consens in randul intregului spectru politic din aceasta tara.