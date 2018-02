Franta: Polemica pe retelele sociale, dupa ce o metisa a fost aleasa sa o incarneze pe Ioana d'Arc

In varsta de 17 ani, Mathilde Edey Gamassou - al carui tata era originar din Benin iar mama din Polonia - a fost aleasa dintre circa 250 de candidate pentru a o incarna pe Ioana d'Arc in timpul sarbatorilor care celebreaza in fiecare an victoria din aprilie 1429 a tinerei fete asupra englezilor care asediau Orleans, in centrul Frantei.Secretarul de stat insarcinat cu egalitatea dintre femei si barbati, Marlene Schiappa, a asigurat joic ca "ura rasista" nu isi are locul in Franta.Benedicte Baranger, presedintele comitetului Ioana d'Arc, deplange "polemica". Sefa instantei care a decis alegerea lui Mathilde Edey Gamassou a afirmat ca "aceasta tanara fata a fost aleasa pentru ca este o o personalitate interesanta si un spirit bine cladit"."Ea raspunde celor patru criterii stabilite: locuieste in Orleans de zece ani, invata intr-un liceu din oras, este catolica si isi dedica timpul liber cu altor persoane", a subliniat ea.Afirmand ca a primit o porunca de la Dumnezeu, Ioana d'Arc, pe atunci o tanara de 17 ani, a condus trupele franceze impotriva armatelor engleze in timpul Razboiului de 100 de ani (secolele XIV si XV). A fost arsa pe rug la Rouen, in 1431.A 589-a celebrare a ridicarii asediului asupra orasului Orleans va avea loc in perioada 28 aprilie - 8 mai.Pe site-urile extremei drepte, alegerea este denuntata drept o "pledoarie pro-metisi, inceputul unei incercari de a transforma istoria intr-o poveste in care arabii si negrii au facut Istoria pentru Franta inca de la inceputuri".Pe site-ul anti-musulman Rezistenta republicana, un comentator prezice: "Anul viitor, Ioana d'Arc va purta burqa."Numeroase alte comentarii pe retelele sociale denunta injuriile rasiste, ilustrand sensibilitatea care domneste in Franta in ceea ce priveste multiculturalismul.