A fost arestat huliganul rus care a batut cu violenta un suporter britanic la Euro 2016, in Marsilia

Rusul de 31 de ani, care era vizat de un mandat international emis de Franta, se deplasa din Moscova in Bilbao (nord-vestul Spaniei) pentru a asista la un meci de fotbal, a precizat politia. Acesta risca pana la 15 ani de inchisoare pentru tentativa de crima si provocarea de rani grave.Barbatul fusese identificat la sfarsitul anului trecut de justitia franceza, care a emis un mandat international de arestare.El este acuzat ca a agresat violent un suporter britanic de 51 de ani, identificat drept Andrew Brache, in 11 iunile 2016, in Marsilia, in marja meciului de fotbal impotriva Rusiei.Acesta a fost lovit violent, inclusiv cu o bara de fier, in cadrul violentelor "vanatori de englezi", potrivit procurorilor francezi, efectuate de huligani rusi in centrul Marsiliei.Victima, reanimata prin masaj cardiac, a suferit rani grave la nivelul creierului.