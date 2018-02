​Un german de origine rusa in varsta de 70 de ani a atacat cu un cutit trei migranti

Septuagenarul a fost retinut miercuri pentru tentativa de crima, un act cu "motivatie politica" si rasista, potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului din Heilbronn, unde au avut loc incidentele, sambata seara.Barbatul, inarmat cu un cutit si vizibil baut, a atacat trei solicitanti de azil care se aflau in fata unei biserici din centrul orasului: un afgan de 17 ani, un sirian de 19 ani si un irakian de 25 de ani.Tanarul afgan a fost grav ranit in urma atacului, ceilalti doi scapand cu rani mai usoare.Barbatul, care a fost rapid imobilizat de trecatori, a afirmat in arest ca voia sa "dea un semnal fata de politica migratorie" a Germaniei, care a primit din 2015 peste un milion de solicitanti de azil, in special din Siria, Irak si Afganistan.Retinut pentru scurt timp dupa atac, acesta a fost eliberat, anchetatorii nereprosandu-i decat lovituri si provocarea de rani.Dar, la cateva zile dupa ancheta, a fost acuzat de "tentativa de crima" in trei cazuri, fiind arestat preventiv.Deocamdata nu a fost stabilita o legatura intre acesta si vreo miscare de extrema dreapta.Atacurile impotriva refugiatilor si a solicitantilor de azil s-au multiplicat in Germania, dupa sosirea a sute de mii de solicitanti de azil.Germania a inregistrat in 2016 circa 3.500 de atacuri impotriva acestora, respectiv aproape 10 atacuri pe zi. 560 de persoane au fost ranite, dintre care 43 de copii, potrivit ministerului de Interne.