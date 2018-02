UPDATE Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, a fost retinut de politie cand iesea de la stomatolog si eliberat la scurt timp

De asemenea, Navalnii a fost intemnitat de trei ori in 2017, fiind acuzat de incalcarea legii.Pe 30 decembrie 2017, Curtea Suprema din Rusia a respins apelul lui Alexei Navalnii referitor la decizia Comisiei Electorale de a nu-i accepta candidatura la presedintia Rusiei.Candidatura sa a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnii, care considera ca a fost condamnat intr-un dosar motivat politic, le-a cerut sustinatorilor sai sa boicoteze scrutinul prezidential din 18 martie.Potrivit unui sondaj recent realizat de institutul independent Levada, Vladimir Putin, care nu are un concurent real, este creditat cu 75% din intentiile de vot pentru alegerile din martie.