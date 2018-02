Marea Britanie va cere UE o perioada de tranzitie Brexit nedefinita

Un proiect de document guvernamental de negociere, la care a avut acces The Times, vorbeste despre o perioada de tranzitie care ar dura mai mult decat cele 21 de luni actualmente propuse dupa Brexit, care va avea loc la 29 martie 2019, perioada in care Marea Britanie ar trebui sa se supuna tuturor regulilor UE, inclusiv libertatea de deplasare, fara a avea vreo posibilitate de a influenta deciziile."Regatul Unit crede ca durata perioadei ar trebui determinata pur si simplu dupa timpul care va fi necesar pregatirii si implementarii noilor procese si noilor sisteme care vor fundamenta viitorul parteneriat", se arata in domcumentul guvernamental, care se face ecoul precedentelor comentarii ale premierului. "Regatul Unit este de acord ca aceasta indica o perioada de aproximativ doi ani, dar doreste sa discute cu UE estimarea care sustine data finala propusa".Steve Baker, ministrul Brexit, a reliefat ca dupa retragerea din bloc si dupa negocierile comerciale va exista o data stabilita pentru incheierea tranzitiei, in principal din cauza cerintelor legale ale procedurii de iesire stipulate in Articolul 50 al UE. "Cand vom fi convenit, va exista o data stabilita", a spus el.Noul document guvernamental, care reprezinta un raspuns direct la un document al Comisiei Europene de la inceputul lunii, pune in paranteze patrate perioada de tranzitie sugerata de UE, avand data finala 31 decembrie 2020.Majoritatea diplomatilor, inclusiv oficialitati britanice, cred ca este necesar ca tranzitia sa dureze mai mult de 21 de luni, multi sugerand ca va fi nevoie de o perioada acoperitoare de "incetare" a reglementarilor cuprinsa intre trei si cinci ani.Majoritatea oficialitatilor implicate in negocieri, atat de la Bruxelles cat si din partea Whitehall, cred ca implementarea Brexit, inclusiv a noilor reglementari vamale, a sistemelor comerciale si de imigratie va dura cel putin cinci ani.Cu o luna in urma, secretarul Brexit, David Davis le-a spus parlamentarilor britanici ca durata maxima a tranzitiei ar fi de 27 de luni, adica nu va depasi data de 30 iunie 2012, dar in ultimele zile, data s-a indepartat si mai mult pe fondul profundelor diviziuni din cabinet, privitoare la viitoarele relatii comerciale cu UE.Surse guvernamentale au refuzat azi sa-si ia un angajament privitor la plafonul mentionat de dl Davis si au subliniat ca, desi va fi stabilita o data finala pentru tranzitie, aceasta se va intampla dupa ce va fi stabilita natura "viitorului parteneriat" al Marii Britanii."Parantezele patrate in textele legale UE se pot mentine pana in al 11-lea ceas, pana in toamna sau la sfarsitul anului. Pentru asta se afla acolo", a spus un diplomat european. "Prin plasarea intre paranteze a datei finale, Marea Britanie le cere negociatorilor sa lase data pe mai tarziu, pana vor fi reglementate natura si aspectele practice ale viitoarelor relatii, care in acest moment mai au sase luni la dispozitie".Parlamentarul conservator Jacob Rees-Mogg din partea North-East Somerset si presedintele influentului European Research Group (ERG), a spus ca noul document contrazice precedentele asigurari pe care guvernul le-a dat parlamentarilor. "Aceasta pare a-l contrazice pe David Davis... cand a indicat ca doar problemele tehnice minore nu vor fi convenite pana la 29 martie 2019".Publicarea oficiala a documentului de negociere, astazi, a fost intarziata, pe fondul certurilor din interiorul guvernului, dar un proiect de text a facut obiectul unei scurgeri de informatii, circuland printre oficialitatile UE.Guvernul cere in plus un pact de "buna-credinta reciproca" privind viitorul tratat Brexit, care sa garanteze ca legile UE convenite in timpul perioadei extinse de tranzitie nu vor putea avea intentia deliberata de a dauna intereselor britanice de tipul celor din City-ul Londrei.Propunerea britanica ar crea o "comisie mixta de protectie a drepturilor si intereselor ambelor parti", solicitare care va ingrijora guvernele din UE preocupate ca tranzitia ar putea deveni o relatie semipermanenta, de felul Zonei economice europene (EEA) care a fost initial destinata a constitui un acord temporar.Diplomati europeni de rang inalt au avertizat azi ca UE va umili guvernul prin elaborarea viziunii proprii despre relatiile viitoare ale UE cu Marea Britanie, daca cabinetul nu se va pune de acord asupra unei pozitii inaintea discursului major pe care Theresa May il va rosti saptamana viitoare."Intentia noastra este de a adopta linii directoare asupra viitoarelor relatii si asta se va intampla", a spus un diplomat senior UE. Luni seara, a aparut o scrisoare semnata de 62 de conservatori pro-Brexit care se opun termenilor unei tranzitii prelungite. A fost livrata vineri in Downing Street, de ERG si a fost semnata de patru membri ai guvernului, de patru fosti ministri si de o vicepresedinta a Partidului Conservator.Mai multi membri de vaza ai ERG printre care dl Rees-Mogg au fost convocati pentru a se intalni ieri cu dna May si a discuta despre continutul scrisorii. Un parlamentar conservator de frunte, care sustine o pozitie mai blanda in privinta Brexit, a spus ca planurile ERG "trebuie sa fie respinse" si ca ar fi o nebunie sa se cedeze solicitarilor lor.material The Times (preluare Rador