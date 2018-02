Letonia: Ministerul Apararii este de parere ca acuzatiile de coruptie care i se aduc guvernatorului Bancii Centrale fac parte dintr-o operatiune de dezinformare

Ministrul nu a specificat pe cine invinuieste si nu a oferit mai multe detalii. Cu toate acestea, relatia Letoniei cu Rusia este una tensionata de mai multi ani.Ilmars Rimsevics a fost eliberat pe cautiune duminica si a anuntat ca nu intentioneaza sa demisioneze din functia de guvernator al Bancii Centrale. Acesta sustine ca nu este adevarat faptul ca ar fi primit drept mita suma de 120.000 de dolari. Presedintele Bancii Centrale a declarat ca Ilmars Rimsevics i-a cerut mita incepand cu anul 2015, insa acesta respinge acuzatiile.Ministerul Apararii este de parere ca exista o "mare probabilitate ca o operatiune de informare masiva" sa fi fost efectuata din strainatate.O astfel de campanie ar urmari sa afecteze increderea in guvern si sa influenteze alegerile din octombrie, potrivit declaratiilor oferite de ministrul Apararii din Letonia.Rusia a negat amestecul in campaniile electorale din strainatate, desi a fost acuzata in mod direct de interferenta serviciilor de informatii din SUA, dar si din Franta si Germania.