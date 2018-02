Israel: Se acumuleaza loviturile dure pentru Netanyahu / Un colaborator apropiat al premierului ar fi negociat statutul de martor protejat

Acumularea loviturilor dure a inceput sa conduca la o atmosfera din ce in ce mai pre-electorala. Premierul la putere in curand de 12 ani, in total, nu este pus sub acuzare in niciuna dintre cele cel putin 6 afaceri care il vizeaza direct sau indirect. Dar aerul s-a rarefiat in anturajul sau.In 8 zile, Netanyahu s-a confruntat cu recomandarea politiei, in 13 februarie, de a fi pus sub acuzare in doua dosare de coruptie, arestarea a sapte persoane, dintre care doi apropiati colaboratori, duminica, intr-un alt dosar, si deschiderea marti a unei anchete pentru tentativa de corupere a unui judecator in schimbul opririi unei investigatii legata de actiuni suspecte la resedinta premierului.De marti seara, Netanyahu s-ar putea afla in fata unei posibile bombe cu efect intarziat, scrie presa.Una dintre persoanele retinute duminica, fostul director general al ministerului Comunicatiilor prezentat drept unul dintre rarii oameni de incredere al lui Netanyahu, Shlomo Filber, a negociat cu anchetatorii un acord de cooperare in schimbul statutului de martor protejat care ii garanteaza ca nu va merge in inchisoare, a anuntat presa din Israel.Un purtator de cuvant al politiei a refuzat sa confirme informatia."Daca Shlomo Filber a semnat efectiv un acord, e final de epoca", a scris in cotidianul Maariv Ben Caspit, autorul unei recente carti despre Netanyahu."Filber este cel mai apropiat si cel mai intim dintre agentii insarcinati cu operatiunile oculte pe care Netanyahu i-a avut de generatii (...) Intotdeauna in umbra, mereu loial, performant, secretos si insufletit de convingere: Bibi (cum mai este numit Netanyahu) stia ca poate conta pe Momo. Pana ieri", arata Ben Caspit.Acesta spune ca Filber a fost unul dintre artizanii victoriei lui Netanyahu la legislativele din 2015, in ciuda pronosticurilor nefavorabile.Netanyahu l-a numit apoi director general al ministerului Comunicatiilor, post din care a fost suspendat ulterior.Potrivit presei, politia il suspecteaza pe Filber ca a servit, din acest post, drept intermediar intre Netanyahu si Shaul Elovitch, patronul Bezeq, cel mai important grup de telecomunicatii israelian, si al influentului site de stiri Walla.Politia vrea sa stie daca Netanyahu a incercat sa-si asigure o presa favorabila din partea Walla in schimbul unor favoruri guvernamentale, care ar fi putut sa aduca sute de milioane de dolari pentru Bezeq, spune presa.Pe langa Filber, un alt colaborator al lui Netanyahu, fostul purtator de cuvant personal Nir Hefetz, seful Bezeq, PDG-ul grupului si trei alte persoane au fost arestate duminica. Un tribunal a prelungit miercuri pana in 26 februarie arestul preventiv pentru PDG, Stella Handler, si pentru un alt responsabil al grupului. Pentru celelalte cazuri justitia se va pronunta joi.Netanyahu spune ca e nevinovat pe toate fronturile si isi afirma intentia de a ramane la putere.Opozitia ii cere demisia. Saptamana trecuta, toti sefii partidelor din coalita sa, pe care se bazeaza guvernul considerat cel mai de dreapta din istoria Israelului, au ramas solidari, afirmand ca asteapta decizia procurorului general in ceea ce priveste o eventuala punere sub acuzare a lui Netanyahu.Partidul sau, Likud, continua sa il sustina.Comentatorul postului public de radio Yoav Krakovsky, citand responsabili politici, a apreciat ca o marturie potential compromitatoare a lui Shlomo Filber ar putea provoca alegeri anticipate la finele lui 2018. Actualul parlament isi incheie mandatul in 2019.Sub titlul "un parfum de alegeri", cotidianul Israel Hayom, reputat pro-Netanyahu, a dat de gandit miercuri atat opozitiei cat si partenerilor de guvernare, publicand un sondaj care spune ca Likud ar castiga 34 de fotolii din totalul de 120 in Parlament, fata de 30 in prezent.Israel Hayom nu a publicat metoda si nici esantionul acestui sondaj. Dar Netanyahu, care a denuntat o "vanatoare de vrajitoare" impotriva sa condusa de presa si de opozitie, a invocat pe Facebook Biblia si evreii: "Cu cat sunt mai oprimati, cu atat se vor inmulti si se vor extinde".