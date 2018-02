Noul drum al Matasii: Merkel avertizeaza China sa nu conditioneze investitiile in Balcani de chestiuni politice

"Suntem pentru liber-schimb", a subliniat Angela Merkel, intr-o conferinta comuna cu premierul macedonean, Zoran Zaev.Dar "acest lucru trebuie sa fie reciproc in relatiile cu China, este foarte important ca deschiderea sa nu vina doar dintr-o parte, ci din toate partile", a adaugat ea.Pe de alta parte, a incerca sa legi relatiile comerciale "de chestiuni politice, nu gasesc ca acest lucru este o contributie la liberul schimb", a spus cancelarul.Aceasta a facut aluzie la initiativa chineza a "Noului drum al matasii", un colosal proiect de investitii in infrastructuri destinat Europei, care starneste uneori temeri ca regimul comunist vrea sa isi extinda influenta spre Europa.Printre tinte, mai multe tari din estul si sudul continentului, grabite sa accepte banii chinezilor inclusiv in sectoare strategice, precum Grecia, care a vandut portul din Pireu catre chinezi.Merkel nu a explicat ce intelege prin influenta politica. Dar una dintre temerile europenilor este ca tarile din Balcani, profitand de investitiile chineze, vor fi ulterior mai inclinate sa apere interesele Beijingului in cadrul UE.Macedonia si-a exprimat o dorinta ferma de a intra in UE si in NATO.Acest proiect al "Noului drum al Matasii" a fost in centrul vizitei efectuate de presedintele francez Emmanuel Macron in China. Cu aceasta ocazie, acesta a subliniat ca "anumite tari sunt mult mai deschise spre interesele chinezesti, uneori in ciuda interesului european".Parisul a cerut o pozitie comuna in fata Beijingului intre tarile din UE, care sa privilegieze interesul european in fata unui interes national pe termen scurt.