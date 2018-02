FOTO VIDEO Australia: O furtuna de nisip a acoperit un oras de praf portocaliu 

Potrivit autoritatilor, furtuna de nisip care s-a abatut asupra orasului Charlesville, din statul Queensland, a avut rafale de vant de aproximativ 96 de kilometri pe ora, iar vizibilatea a fost redusa la 200 de metri.

Potrivit Biroului Australian de Meteorologie, furtuna de nisip a avut loc din cauza ca orasul este un loc foarte uscat si cald, insa cu siguranta este unul dintre cele mai impresionante evenimente din ultimii ani.

Few dust grains blowing about in south west Queensland #duststorm #blackouts #queensland pic.twitter.com/jXqDiKhPPG

Check out these photos from the #duststorm storm in #Charleville, captured by Sheridan from Sheridan Delforce Transport. @abcwestqld \uD83C\uDF2C\uD83D\uDCA5 pic.twitter.com/svqUJy7wf5