VIDEO Siria, a patra zi de atacuri aeriene sangeroase in Ghouta de Est, aflata in pragul unei crize umanitare / Locuitorii se asteapta la asaltul terestru

After days of bombing, the situation in the rebel-held enclave of the Eastern Ghouta in Syria is "beyond imagination" according to the UNhttps://t.co/ViPLlp6SG0 pic.twitter.com/WsKUn9Udbz ¬ BBC News (World) (@BBCWorld) February 21, 2018

At least 200 civilians have been killed in government shelling and air strikes over the last 48 hours in Syria. The Assad regime, propped up by Russia, is trying to bury the opposition in Ghouta on the outskirts of Damascus. @charliecbs reporting. pic.twitter.com/Dhh2KCcpk3 ¬ CBS News (@CBSNews) February 20, 2018

Syrian air strikes have killed more than 250 people in East Ghouta over the past two days. pic.twitter.com/WBbaYxDj4F ¬ Al Jazeera English (@AJEnglish) February 21, 2018

Incepand de duminica, o noua campanie aeriana a vizat aceasta enclava unde sunt asediati circa 400.000 de locuitori, ucigand 296 de civili, dintre care 71 copii si 42 femei, alte 1.400 de persoane fiind ranite, potrivit ONG-ului Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).Mai multe spitale sunt nefunctionale iar distrugerile sunt enorme in aceasta regiunea asfixiata din 2013 de un asediu al regimului si in pragul unei crize umanitare de proportii, cu cazuri de malnutritie si foamete.Miercuri, noi lovituri aeriene au costat viata a cel putin 24 de civili, printre care trei copii, ranind alte 200 de oameni, a afirmat OSDO, care se bazeaza la o vasta retea de surse in aceasta tara.Raidurile au vizat mai multe localitati, in principal Hammouriye si Kfar Batna. Pe langa bombe, avioanele au lansat si butoaie cu explozibil, o arma care ucide de maniera oarba si a carei folosire este denuntata de ONU si de ONG-uri.Potrivit unui corespondent AFP la Hammouriye, numeroase imobile rezidentiale au fost distruse in urma loviturilor aeriene si aproape nimeni nu se mai aventureaza pe strazi. Cu exceptia echipelor de salvatori, care, miercuri, au scos cinci copii in viata de sub ruine.Locuitorii sapa adaposturi sub case pentru a se putea apara de bombe.In spitalul din Douma, o alta localitate din Ghouta, o infirmiera a povestit ca marti a fost internata o femeie insarcinata in sase luni, scoasa de sub daramaturi. "Era grav ranita. Am incercat o nastere prin cezariana, dar nici copilul nici mama nu au supravietuit", a povestit Maram.La cativa metri departare, Mohammed, 25 de ani, poarta in brata fata vecinilor sai, moarta sub ruinele unei cladiri prabusite. "Ce crima a comis aceasta fata?", repeta acesta.OSDO a afirmat marti ca aviatia Rusiei, aliata cu regimul lui Bashar al-Assad, a participat la raiduri care au vizat Ghouta estica. Dar Moscova a dezmintit.Noua campanie aeriana a inceput duminica, in ziua in care regimul a intarit pozitiile in jurul acestei regiuni pregatind un asalt terestru care nu a fost inca lansat.Regimul incearca sa recucereasca aceasta enclava, de unde rebelii lanseaza obuze asupra capitalei. Ghouta estica este ultimul bastion controlat de rebeli in apropiere de Damasc.Potriovit cotidianului Al-Watan, apropiat puterii, loviturile "sunt un preludiu pentru o operatiune de anvergura (terestra), care poate incepe in orice moment".Regimul a reusit sa recucereasca mai multe localitati rebele din regiunea Damascului, in virtutea unor acorduri de evacuare a combatantilor in schimbul incetarii bombardamentelor si asediului.Inainte de Ghouta estica, mai multe zone rebele, precum Orasul vechi din Homs in 2012 sau Alep in 2016, au fost zdrobite de bombardamente si de un asediu sufocant impus de regim pentru a forta insurgentii sa depuna armele si civilii sa fuga.