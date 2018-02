UE: Martin Selmayr, "monstrul" lui Juncker, a devenit secretar general al Comisiei

Numirea lui Selmayr, 47 de ani, a fost aprobata in cursul unei reuniuni a comisarilor condusa de Juncker si consacrata unei serii de numiri interne. Martin Selmayr ii succede astfel olandezului Alexander Italianer, numit in acest post in septembrie 2015. Clara Martinez devine sefa de cabinet a presedintelui executivului european.Supranumit afectuos "monstrul" de catre Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr este descris drept un "workaholic" si este temut in cadrul institutiei.Este primul german care primeste postul de secretar general, o functie care nu este limitata in timp. Irlandeza Catherine Day a ramas in acest post 10 ani.Jurist de formatie, Martin Selmayr a intrat in Comisia Europeana in 2004 la departamentul purtatorului de cuvant. Promovat sef de cabinet al comisarului luxemburghez Vivianne Reding, s-a alaturat ulterior echipei lui Jean-Claude Juncker si a condus campania acestuia care i-a permis investitura Partidului Popular European (PPE) pentru presedintia Comisiei Europene.