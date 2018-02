The Guardian: Raspunderea pentru Holocaust: Polonia nu poate scapa complet de vina

Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei. Nici una dintre aceste tari nu si-a incheiat in mod adecvat socotelile cu propriul trecut sau cu rolul ei in aceasta oroare. Germanii au planificat genocidul si au executat majoritatea omorurilor. Insa ei au avut ajutoare si informatori care nu ar trebui uitati, scrie The Guardian , citat de Rador."Cand te trezesti intr-o groapa, nu chema un buldozer", suna o maxima utila din diplomatie. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, nu e genul de om care sa o urmeze. El pare sa creada ca orice problema poate fi solutionata cu un buldozer suficient de puternic. Partidul sau, Lege si Justitie, a adoptat deja o lege care prevede ca este infractiune sa declari ca "natiunea poloneza" a fost in vreun fel responsabila de asasinarea a sase milioane de evrei. Fapt care a infuriat opinia publica din Israel si i-a tulburat pe istoricii impartiali de pretutindeni. Ce avea sa urmeze a fost si mai rau.Atunci cand un jurnalist israelian l-a intrebat, sambata, daca acest lucru inseamna ca el poate fi intemnitat in Polonia daca va scrie despre povestea reala a familiei mamei sale, care a trebuit sa fuga de Gestapo fiindca vecinii lor polonezi planuiau sa-i denunte, dl Morawiecki a raspuns: "Nu va fi pasibil de pedeapsa sa afirmi ca au existat faptasi polonezi, intrucat au existat si faptasi evrei, intrucat au existat si faptasi rusi." A fost un act mizerabil. El estompeaza distinctia morala vitala intre cei cativa evrei care au colaborat cu germanii, fiindca fusesera confruntati cu optiuni agonizante intre mai multe rele, si acei numerosi polonezi, ucraineni, lituanieni si alti est-europeni care au colaborat de bunavoie, din cine stie ce mixtura de motive precum lacomia, setea de sange sau entuziasmul antisemit.Se poate afirma, in apararea dlui Morawiecki, ca Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei. Nici una dintre aceste tari nu si-a incheiat in mod adecvat socotelile cu propriul trecut sau cu rolul ei in aceasta oroare. Insa numai Polonia se arata public a fi atat de nevralgica la acest subiect.Partial, aceasta este o reactie la munca admirabila a catorva istorici polonezi care si-au excavat propriul trecut si au descoperit unde erau ingropate cadavrele. S-au publicat analize detaliate despre omorurile in masa de la Jedwabne, in 1942, si Kielce, in 1946, cand fermierii polonezi din imprejurimi si-au macelarit vecinii evrei. Privind dintr-o perspectiva mai ampla, istoricul polonez Jan Grabowski apreciaza ca polonezii sunt responsabili pentru moartea a cel putin 200.000 de evrei in cursul razboiului, adesea pentru ca i-au tradat germanilor care i-au ucis efectiv.Acesta nu este un argument in favoarea unei depravari-unicat a poporului polonez. Nici nu-i absolva pe germani de groaznica lor responsabilitate. Insa germanii au privit direct in fata ceea ce au facut, intr-un mod in care nici o alta tara nu a mai facut-o. Ar fi just si rezonabil ca liderii polonezi sa afirme ca aceste crime au fost comise in niste circumstante teribile, intr-o tara care a suferit ingrozitor de pe urma razboiului si ocupatiilor, si ar putea chiar sa adauge ca exista multe tari care nu s-au confruntat asa cum trebuie cu trecutul lor. Nici una dintre tarile europene ocupate de nazisti nu si-a adapostit populatia evreiasca cu inima complet curata, cu posibilele si partialele exceptii ale danezilor si olandezilor. Ar fi facil sa presupui ca Marea Britanie ori SUA s-ar fi comportat mai bine sub presiunea unei infrangeri zdrobitoare si a ocupatiei. Adevarata intunecime din inima Holocaustului o constituie nu identitatea victimelor, ci a ucigasilor.Toate acestea fiind spuse, ultimele declaratii ale dlui Morawiecki dau de inteles ca natiunile, la fel ca indivizii, pot suferi de nevroze, in contextul carora ele pur si simplu nu pot infrunta realitatile situatiei proprii si se ascund de ele in interiorul unor lumi fantastice in care isi pot imagina ca nu au facut nimic cu adevarat gresit.