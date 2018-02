Demonstratia de forta a SUA in Marea Neagra transmite un mesaj Rusiei

Sambata, distrugatorul de rachete ghidate de clasa Arleigh Burke, USS Carney, s-a alaturat USS Ross in Marea Neagra, pentru a "desfasura operatiuni de securitate maritima", potrivit unei declaratii a Flotei a VI-a a Marinei SUA, care supravegheaza operatiunile navale americane din regiune. Este prima data cand doua nave de razboi din SUA s-au aflat in Marea Neagra din iulie 2017."Decizia noastra de a avea doua nave care opereaza simultan in Marea Neagra este proactiva, nu reactiva", a declarat Victor Christopher Grady, comandantul Flotei a 6-a a Marinei americane, intr-un comunicat care anunta sosirea USS Carney. "Lucram potrivit unui ritm si calendar alese de noi, in aceasta regiune importanta din punct de vedere strategic", a declarat Grady, adaugand ca "prezenta continua a Marinei americane in Marea Neagra demonstreaza angajamentul nostru permanent pentru stabilitatea regionala, pentru securitatea maritima a partenerilor nostri de la Marea Neagra si pentru apararea colectiva a aliatilor nostri din NATO".Duminica, Rusia si-a anuntat propriile misiuni navale in zona, iar Ministerul rus al Apararii a emis o declaratie in care spunea ca o fregata ruseasca, Amiral Essen, si doua nave de patrulare au intrat in Marea Neagra pentru o serie de exercitii. Un oficial militar american a declarat pentru CNN ca decizia de a desfasura USS Carney si USS Ross in Marea Neagra face parte din efortul de a "desensibiliza Rusia" fata de prezenta fortelor militare americane in Marea Neagra, care se afla intre Europa de Est, Caucaz si Asia de Vest. Doi oficiali americani din domeniul apararii care activeaza in Europa au declarat pentru CNN ca Rusia este deosebit de sensibila la operatiunile militare americane din Marea Neagra din cauza recentelor miscari rusesti de militarizare a Crimeei. Oficialii americani si NATO au acuzat Moscova ca a desfasurat in Crimeea un numar mare de trupe si echipamente militare in ultimii ani. Un oficial al NATO a declarat pentru CNN ca Rusia a desfasurat submarine in Crimeea, spunand ca, desi alianta occidentala nu intentiona sa desfasoare in semn de riposta echipamente militare in regiune, NATO si-a consolidat pozitia in Europa de Sud-Est."Practic, cum au ceva nou, duc in Crimeea", a declarat un oficial american din aparare, care activeaza in Europa, despre activitatea militara a Rusiei. Oficialul a declarat pentru CNN ca Rusia "a amplasat o intreaga panoplie de sisteme militare" in Crimeea, spunand ca Moscova a infiintat un nou corp al armatei acolo si desfasoara "multe dintre noile sisteme de rachete anti-acces, aparare de coasta", in plus fata de trupele terestre. Avand in vedere prezenta militara sporita a Rusiei, oficialii americani declara ca Moscova a devenit tot mai sensibila fata de fortele americane din regiune, temandu-se ca sistemele militare americane ar putea submina avantajele Rusiei. Un alt oficial american militar din Europa a declarat pentru CNN ca rusii "sunt foarte sensibili fata de capabilitatile noastre de atac de precizie", precum si de sistemele americane de aparare antiracheta, cum ar fi Aegis Balistic Missile Defense System, desfasurat atat pe Ross, cat si pe Carney. "Avem nave in Marea Neagra, iar asta ii face sa se simta mai amenintati", a adaugat oficialul.