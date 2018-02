Barroso, angajat la Goldman Sachs, acuzat de conflict de interese, dupa ce s-a intalnit cu un vicepresedinte al Comisiei Europene

"Dl. Barroso nu si-a respectat angajamentul de a nu face lobby in numele Goldman Sachs", spune Alter-EU, o coalitie de ONG-uri specializate in lupta anticoruptie, intr-o scrisoare deschisa adresata secretarului general al Comisiei, Alexander Italianer.Angajarea portughezului, in 2016, de catre banca americana, dupa zece ani in fruntea Comisiei (2004-2014), a starnit o ampla polemica, dar comisia de etica a executivului european, desi i-a criticat alegerea, a concluzionat ca nu s-au incalcat regulile in vigoare."Nu am fost angajat pentru a face lobby pentru Goldman Sachs si nu am aceasta intentie", a scris atunci Barroso, intr-o scrisoare catre Jean-Claude Juncker.Alter-EU critica insa o intalnire din 25 octombrie 2017, intr-un hotel din Bruxelles, dintre Barroso si finlandezul Jyrki Katainen, care face parte din aripa mai liberala a Comisiei, apreciind ca e vorba de o activitate de lobby si ca acest caz ar trebui din nou examinat de comitetul de etica.Katainen a confirmat aceasta intalnire, consacrata in principal "chestiunilor de aparare si comert"."La 24 de ore dupa aceasta intalnire, vicepresedintele Katainen a publicat aceasta intalnire (in registrul de transparenta al UE) potrivit procedurii", a reactionat purtatorul de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas."De la inceputul mandatului sau, (Barroso) a refuzat sa reprezinta compania in cadrul oricarei interactiuni cu functionarii sau reprezentantii oficiali ai UE", a reactionat Goldman Sachs, intr-un comunicat.Intalniri precum cea cu Katainen au loc cu "titlu personal", a adaugat banca de investitii.