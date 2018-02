Suedia, procesul uzbecului care a ucis 5 persoane cu un camion: Rakhmat Akilov spune ca voia sa razbune "califatul", ucigand "infidelii"

Rakhmat Akilov este judecat dupa ce a furat un camion de marfa si a intrat cu el intr-o strada pietonala foarte frecventata din Stockholm, in 7 aprilie 2017.Trei suedeze, printre care o fetita de 11 ani, un britanic si o belgianca au fost ucisi, alte zece oameni fiind raniti.Acest uzbec de 40 de ani, muncitor in constructori a carui cerere de azil in Suedia fusese respinsa, a jurat credinta gruparii Stat Islamic (SI), dar atentatul nu a fost niciodata revendicat de organizatia jihadista.Marti dimineata, Rakhmat Akilov a explicat in rusa in fata tribunalului ca a comis aceste crime deoarece voia ca Suedia "sa isi opreasca participarea la lupta impotriva califatului si sa inceteze sa trimita soldati in zonele de razboi".In opinia parchetului, audierea lui Rakhmat Akilov, care isi pregatea atentatul de trei luni si voia, potrivit afirmatiilor sale, sa "zdrobeasca infidelii", urmeaza sa permita mai bine intelegerea "procesului de radicalizare" islamista a autorilor "marginalizati intr-o tara straina".Potrivit avocatului sau, acuzatul avea intentia sa moara si el in acest atentat, ucis de politie sau de bomba artizanala gasita in cabina camionului. Dar buteliile de gaz s-au aprins fara a exploda.Akilov voia sa "lupte cu dusmanul [...] cu aceleasi mijloace pe care le foloseste impotriva noastra", a declarat acesta, in fata Curtii. "Prin explozie, as fi murit in martiriu", a adaugat el, cu voce slaba, dar ferma.Rakhmat Akilov a reusit sa fuga dar a fost arestat cateva ore mai tarziu. Si-a recunoscut faptele si a pledat vinovat la deschiderea procesului, in 13 februarie.Una dintre mizele procesului, inedit in tara scandinava, este de a stabili daca a avut complici activi. Studierea telefonului sau mobil a relevat numeroase contacte cu interlocutori straini pe mesagerii criptate, fara ca anchetatorii sa fi reusit insa sa-i identifice.Dupa ce a fost respins de Biroul pentru migratie, in iunie 2016, Akilov s-a ascuns, pentru a evita expulzarea.Tata a patru copii, consumator de alcool si de stupefiante, potrivit colegilor si cunostintelor sale, acesta traia singur in Suedia.Parchetul urmeaza sa ceara inchisoarea pe viata pentru act terorist si tentativa de act terorist.