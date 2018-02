Turcia vrea sa castreze chimic pedofilii si sa pedepseasca adulterul

Abdulhamit Gul a precizat ca aceasta castrare chimica ar putea fi introdusa in cateva zile.Declaratiile sale vin pe fondul indignarii declansate in tara de agresarea unui copil de patru ani si jumatate de catre un barbat de 20 de ani, in timpul unei nunti in provincia Adana, saptamana trecuta.Parchetul a cerut marti 66 de ani de inchisoare pentru prezumtivul agresor.Castrarea chimica a fost introdusa in Turcia pentru autorii de infractiuni sexuale in iulie 2016 dar Consiliul de stat a impiedicat aplicarea sa pe motivul ca "definirea tratamentului si limitele sale sunt vagi"."Toate optiunile, toate masurile care trebuie luate pentru a rezolva problema vor figura pe masa", a adaugat Gul.Numarul de abuzuri sexuale care au vizat copiii a trecut de la 3.778 in 2006 la 21.189 in 2016, potrivit cifrelor ministerului Justitiei, difuzate de asociatiile de aparare a drepturilor omului.Aproape 60% dintre suspectii in astfel de dosare in 2016 au fost condamnati, potrivit Asociatiei turce pentru drepturile omului (IHD).In alta ordine de idei, presedintele Recep Tayyip Erdogan a ridicat marti chestiunea penalizarii adulterului, un subiect care a starnit polemica in Turcia in 2004, cand seful statului era inca prim ministru.Atunci, acesta a anuntat ca doreste sa introduca aceasta masura in cadrul unei reforme a codului penal, dar a renuntat in cele din urma la presiunile Uniunii Europene."In timpul precesului (de aderare la) UE, am facut o eroare in ceea ce priveste adulterul", a declarat acesta, citat de cotidianul Hurriyet, apreciind ca aceasta chestiune trebuie abordata din nou.