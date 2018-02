Moscova recunoaste ca "zeci" de cetateni rusi au fost raniti in lovituri americane in Siria, dar spune ca e vorba de mercenari, nu militari

"Recenta confruntare militara, in care nu au fost implicati nici militari si nici echipament rusesc, a provocat moartea de cetateni rusi (si proveniti din fostele tari URSS). Au existat de asemenea raniti: sunt zeci", a spus ministerul rus al Afacerilor externe, intr-un comunicat.Diplomatia rusa recunoscuse deja, dupa ce a pastrat mult timp tacerea, ca cinci rusi au fost ucisi in aceste lovituri efectuate in 7 februarie in regiunea Deir Ezzor din Siria si care au vizat fortele pro-Assad.Ranitii au fost repatriati in Rusia, a adaugat ministerul rus.Acesti cetateni rusi "au mers in Siria din propria lor initiativa si in scopuri diverse", potrivit sursei citate. "Nu tine de ministerul de Externe sa judece legitimitatea sau legalitatea deciziei lor".O parte a presei ruse si straine a vorbit de bilanturi foarte diferite, vorbindu-se de pana la 200 de morti in acest atac, in timp ce organizatiile paramilitare si nationaliste din Rusia au vorbit de morti in randurile lor.Presa a aratat ca numerosi rusi lupta in Siria in calitate de mercenari, in special pentru o societate militara privata denumita Grupul Wagner.Ministerul rus al Apararii, care nu evoca prezenta de mercenari rusi, a afirmat ca incidentul din 7 februarie a fost provocat de "absenta coordonarii" gruparii pro-Assad cu comandamentul rus.Pentagonul a afirmat ca aceste lovituri au fost efectuate ca riposta la un atac impotriva unei coalitii arabo-kurde pe care Washingtonul o sustine.