UPDATE Combatanti pro-regim au intrat in enclava kurda Afrin / Tiruri de artilerie ale armatei turce

UPDATE 18:00 Armata turca a recurs la tiruri de artilerie impotriva fortelor pro-regim, potrivit agentiei oficiale Sana."Fortele turcesti au luat in vizor pozitiile Fortelor populare imediat dupa sosirea lor in regiunea Afrin", a afirmat Sana.---------------------"Fortele populare au intrat in districtul Afrin", a afirmat Rojhad Rojava, un responsabil al Apararii kurde in cadrul administratiei locale.Potrivit kurzilor, aceste forte vor fi amplasate la granita turca."Sute de combatanti au fost amplasati in aceasta dupa-amiaza" in zona, a afirmat si Rami Abdel Rahmane, directorul ONG-ului Observatorul sirian pentru drepturile omului.Agentia oficiala siriana SANA a anuntat luni ca fortele pro-regim "se alatura rezistentei impotriva agresiunii turce".In 2012, dupa retragerea fortelor pro-regim, Afrin a devenit prima zona kurda din Siria care a scapat de sub controlul puterii centrale.Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, a lansat un semnal de alarma fata de orice interventie ale fortelor pro-guvernamentale siriene alaturi de militiile kurde in Afrin, afirmand ca acest lucru nu va impiedica Ankara sa-si continue ofensiva.