Seful serviciului de informatii din R. Moldova a cerut Parlamentului sa-l demita. Pirlog primise in decembrie un mandat de 5 ani

"Optiunea de a ma retrage din functia de director al SIS si de a activa in continuare doar pe dimensiunea INTERPOL are la baza dorinta de a continua acele reforme importante la initierea carora am coparticipat in Comisia de Control al Fisierelor INTERPOL", se mentioneaza in cerere.Vitalie Pirlog a fost numit de Parlament in functia de director al Serviciului de Informatii si Securitate, pentru o perioada de cinci ani, in decembrie 2017.