Decizie definitiva in Cehia: Premierul Andrej Babis a lucrat pentru politia secreta comunista

"Premierul Babis va continua să fie considerat un agent al StB [Securitatea de Stat, serviciul de informații cehoslovac], a tranşat justiţia slovacă" - titra pe prima pagină a ediției sale de miercuri ziarul ceh "Hospodárske Noviny". Deasupra imaginii unui premier cu privirea pierdută în gol, cotidianul economic de la Praga explică faptul că verdictul din 13 februarie al Curții Regionale din Bratislava confirmă din nou că Andrej Babis, slovac la origine, a lucrat ca agent al fostei poliții secrete comuniste cehoslovace."Nu îl ștergeți pe Babis", titra la rândul său "Mladá Fronta Dnes", referindu-se la decizia justiției slovace de a nu retrage numele șefului guvernului - sub numele de cod Bures și numărul de referință obligatoriu - din arhivele funestei Securități de Stat (StB).Decizia de marți urmează unui verdict pronunțat în toamna trecută de Curtea Constituțională din Slovacia. Aceasta din urmă a anulat atunci hotărârile luate de primele două niveluri de jurisdicție care l-au absolvit pe Andrej Babis de orice suspiciune. Inițial, Institutul Memoriei Națiunii, deţinătorul arhivelor în cauză, este cel care l-a acuzat de colaborare pe acest politician și om de afaceri, unul dintre cei mai influenți din Republica Cehă în ultimii ani. O acuzaţie pe care Andre Babis, un membru al Partidului Comunist înainte de revoluție și un angajat al unei importante companii de export din anii 1980, a respins-o și care l-a determinat să depună o plângere penală."Guvernul, care deja a eșuat [în ianuarie] în a câștiga încrederea membrilor, are o problemă suplimentară", explică şi "Lidové Noviny", un alt mare cotidian de informare generală. Andrej Babis nu este primul fost membru al Partidului Comunist Cehoslovac care a fost numit prim-ministru. [...] Dar el este primul șef al guvernului care intenționează să caute încrederea Camerei Deputaților în timp ce are această 'pată' [să figureze în arhivele StB] pe haină".Andrej Babis își proclamă în mod vădit nevinovăția și dorește să-și spele onoarea în justiție "până la moarte, dacă este necesar", după propriile sale cuvinte citate de "Hospodárske Noviny" într-un comentariu intitulat "Cehia este o țară a inconștienței morale", care consideră că "dacă un om care a colaborat cu StB, fiind în același timp acuzat de fraudă [pentru subvenții europene] poate deveni prim-ministru, atunci ne îndepărtăm de Europa de Vest".