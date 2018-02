China cere pedeapsa dura pentru americanul care a furat degetul mare al unei statui din celebra Armata de Teracota

China trimite statui din celebra armata peste tot in lume, acum cativa ani fiind si o expozitie la Bucuresti. Acum, scandalul a pornit de la faptul ca un american de 24 de ani, Michael Rohana, s-a strecurat neobservat in expozitia de la Philadelphia, si-a facut selfie-uri si a rupt si degetul mare al unei statui, punandu-l apoi acasa, intr-un sertar. Rohana a fost arestat, acuzat de furt si tainuire, iar saptamana trecuta a fost eliberat pe cautiune.O statuie din armata de teracota este evaluata la 4,5 milioane dolari, iar zece dintre ele sunt expuse la Franklin Institute, in Philadelphia. Chinezii sunt furiosi pentru ce s-a intamplat, dar si pentru ca, desi furtul a avut loc pe 21 decembrie, organizatorii expozitiei au observat abia pe 8 ianuarie.Armata de Teracota este una dintre cele mai mari descoperiri din istoria arheologiei. In China sapaturile au inceput in vara lui 1974 si descoperirile au depasit orice asteptari, fiind vorba despre patru fose (gropi) mari si mult mai multe mici, numeroase camere mortuare si mai ales cei 8.000 de razboinici din argila plus 700 de cai, toti in marime naturala. Fiecare fata era diferita, cantareau cam 200 kg fiecare si erau pictati in culori vii.Pe masura ce erau dezgropati, se construiau hale uriase care sa-i gazduiasca, insa din pacate, cand au fost prima oara curatati, vopseaua de pe ostenii de teracota a cazut si ea impreuna cu pamantul care se depusese pe imensele statui. Prin anii 80' s-a dezvoltat insa o tehnica de fixare care a mai rezolvat lucrurile.