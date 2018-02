Cel putin 29 de barbati, pe "lista mortii" in sangerosul razboi al drogurilor din Dublin. Povestea conflictului dintre marii rivali Christy Kinahan si Gerry “Calugarul” Hutch in care au murit deja 15 oameni

Lupta pentru obtinerea suprematiei in traficul de droguri din Dublin este de departe de a se fi terminat, dimpotriva, ea s-a intensificat si a devenit mai personala.Guardian scrie ca o comisie mixta din Dublin, compusa din alesi locali si ofiteri superiori de politie, a fost informata ca detectivii stiu ca 29 de barbati risca sa fie asasinati.In ciuda apelurilor politistilor, liderilor comunitatii si clericilor pentru oprirea varsarii de sange, cartelul Kinahan pare hotarat sa stearga de pe fata pamantului intreaga grupare Hutch si pe cei care ii sunt loiali.Unele zone din centrul capitalei irlandeze sunt supravegheate de politie 24 de ore din 24, iar detectivi inarmati sunt in masini parcate langa casele oamenilor lui Hutch. Patrule similare se afla non-stop in zone considerate fiefuri ale gastii Kinahan.Conflictul ce a inceput in septembrie 2015, cand Gary, nepotul lui Hutch a fost ucis in Spania, a devenit cunoscut in toata lumea la inceputul anului 2016, cand oamenii lui Hutch au organizat un atac supriza la hotelul Regency din nordul Dublinului la cantarul de dinaintea unui meci de box.Banda lui Hutch intentiona sa omoare un grup mare de barbati avand legaturi cu Kinahan trimitand doi atacatori, imbracati in uniforme de politie si inarmati cu AK-47. Un alt atacator, imbracat in femeie si inarmat cu un pistol automat, era plasat in fata hotelului.David Byrne, un "soldat" al lui Kinahan a fost ucis atunci.Razbunarea impotriva gruparii lui Hutch a fost devastatoare.Gruparea Kinahan - al carui boss s-a miscat continuu intre proprietatile din Spania, Africa de Nord si Dubai - a fost raspunzatoare de 13 omucideri din cele 15 care au urmat. Printre cei asasinati se afla si doi civili nevinovati, despre care s-a crezut, eronat, ca erau asociati ai lui Hutch.Derek Coakley-Hutch, un nepot al lui Hutch, a fost ultimul asasinat, fiind impuscat mortal luna trecuta in timp ce era intr-o masina langa inchisoarea Wheatfield din Dublin. La acel moment, tanarul de 27 de ani si acolitii sai se pregateau sa arunce un pachet cu droguri peste zidul inchisorii."Aceasta lupta nu este doar pentru droguri", a spus consilierul Jimmy Guerin, care face campanie impotriva gruparilor de crima organizata de cand sora sa a fost ucisa, in 1996, la ordinul unui gangster condamnat pentru trafic de stupefiante."Este vorba si despre un conflict intre doua personalitati diferite si de o adanca indarjire personala", a adaugat el.Un alt consilier local, Mannix Flynn a spus ca oricine are legatura - fie si de departe - cu familia Hutch a fost alungat de acasa.Spre deosebire de precedentele conflicte dintre bandele din Dublin, a spus Flynn, nu exista nicio structura mafiota care sa se comporte ca un mecanism de mediere al neintelegerilor dintre grupari."Acest razboi, imi pare rau sa o spun, este departe de a fi incheiat. Nu exista niciun proces de mediere si nicio parte nu vrea sa discute. S-a trecut de mult de faza negocierilor, este o lupta pe viata si pe moarte", a adaugat consilierul.El a spus ca frica este prezenta in toate aspectele vietii din comunitatile unde are loc razboiul.“In unele pub-uri si cluburi (…) sunt oameni care se ridica si pleaca la prima aparatie a unor persoane depre care cred ca sunt vizate sau ca sunt implicate in conflict. Frica este peste tot in aceste comunitati si nimeni nu se mai simte in siguranta”, a mai spus Flynn.Potrivit unui detectiv cu experienta ce a discutat cu Guardian, razboiul se va termina doar cand unul dintre cei doi sefi va muri. Acesta a confirmat informatiile ca Kinahan ofera o recompensa de mii de euro pentru ca rivalul sau sa fie rapit si ucis incet, prin tortura.