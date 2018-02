"Der Spiegel" - Jocul geostrategic pentru vanarea rezervelor uriase de gaz din Marea Mediterana

Razboiul din Siria, amenintarea nucleara dinspre Coreea de Nord, conflictul dintre Iran si Israel, divergenta legata de insulele din Marea Chinei de Sud - toate focarele mondiale de criza sunt discutate la Conferinta pentru Securitate de la Munchen. Este foarte probabil insa ca interesul sa se concentreze si asupra Marii Mediterane. Iat motivul este gazul natural. Multe state de la tarmul mediteranean se cearta in acest moment cu privire la cine are dreptul si unde sa caute si sa extraga aceasta materie prima. Turcia se afla in disputa cu Ciprul si Grecia, Israelul cu Libanul. De la inceputul aceste luni situatia a escaladat.La sud de portul cipriot Larnaka se afla o comoara marina. Potrivit guvernului de la Nicosia, nave militare turcesti impiedica de saptamana trecuta grupul energetic italian ENI sa ajunga cu nava-platforma de foraj "Saipem 12000" in zona de prospectiuni. Fundalul acestei operatiuni de blocaj il reprezinta deceniile de conflict continuu din a treia insula ca marime din Marea Mediterana. In anul 1974, armata turca a ocupat partea de nord a Ciprului, dupa ce greco-cipriotii au realizat o lovitura de stat pentru a anexa insula la Grecia. De atunci, Ciprul este divizat. Republica Cipru, al carei guvern guverneaza partea de sud, este membra UE din anul 2004. Nu este insa recunoscuta de catre Turcia. Acum guvernul de la Ankara este de parere ca prospectiunile dupa materii prime fara avizul turco-cipriotilor nesocotesc drepturile acestora, ca si drepturile Turciei.UE critica blocarea navei si avertizeaza ca Turcia trebuie sa respecte suveranitatea teritoriala a tarii membre UE. Pe marginea conferintei la varf pentru combaterea Statului Islamic desfasurate in Kuwait in aceasta saptamana, ministrii de externe din Turcia si Italia au discutat de asemenea despre acest subiect.Ministerul italian de externe a declarat dupa intalnire - conform Dpa- ca asteapta sa se gaseasca o "solutie comuna conform dreptului international si intereselor atat ale ENI si ale tarilor din regiune, cat si ale celor doua comunitati cipriote". Pentru moment nu se intrevede insa niciun compromis, iar blocajul din Mediterana persista.Astfel, intr-o prima faza, pentru Republica Cipru, lovita economic de criza din Zona Euro, ramane doar speranta legata de alte zacaminte de gaz, nedisputate, intre care si Perimetrul 12, numit "Afrodita". Acesta se invecineaza cu zonele economice maritime ale Egiptului, Israelului si Libanului ce au fost convenite in urma cu cativa ani. In adancul Mediteranei situatia a devenit cam inghesuita.Si cele doua state rivale din Orientul Mijlociu, Israel si Liban, sunt in disputa din cauza gazului natural. Guvernul de la Ierusalim promoveaza intens prospectiunile de gaz natural. De cinci ani are loc exploatarea celor 282 de miliarde de metri cubi din zacamantul Tamar, care se afla la circa 80 de kilometri distanta fata de Portul Haifa. Anul viitor se asteapta sa realizeze prospectiuni pentru zacamantul mult mai mare denumit Leviathan, de 621 de miliarde de metri cubi.Acum a izbucnit un conflict pentru o zona mare, in suprafata de 1.742 de kilometri patrati pe care o revendica cele doua tari. Ministrul israelian de externe, A. Lieberman, a avertizat, la sfarsitul lunii ianuarie, companiile internationale sa nu participe la prospectiuni si la exploatare pentru ca - dupa cum a spus el - ar fi o "greseala". El a avut in vedere compania italiana Eni, compania franceza Total si pe cea rusa Novatek. Guvernul din Liban nu pare descurajat. Vinerea trecuta, ministrul energiei Cesar Abi Halil a semnat acorduri cu consortiulul respectiv.Secretarul de stat american Rex Tillerson, in vizita efectuata joi la Beirut, a incercat sa medieze intre pozitia Libanului si cea a Israelului, dar a plecat fara niciun rezultat. Iar apoi se pune intrebarea cum vor putea pe viitor Ciprul si Israelul sa exploateze gazul natural, in general. In discutie se afla o conducta care sa porneasca din Israel si sa treaca prin Cipru si Grecia pentru a transporta gazul in Italia. Ministrii energiei din cele patru tari au semnat la sfarsitul anului trecut o declaratie de intentii in acest sens. Insa proiectul este considerat mai degraba nerealist din cauza costurilor ridicate, a situatiei geopolitice si a provocarilor tehnice.In locul acestui proiect exista ideea ca Israelul si Ciprul sa distribuie gazul lichefiat (LNG) in Egipt. Tara dispune deja de instalatii de LNG si este singurul stat de la Mediterana care poate exploata zacamintele de gaz natural fara conflicte politice.In anul 2015, ENI a descoperit in largul apelor din dreptul orasului maritim Port Said, la o adancime de 1500 de metri, un zacamant de gaze naturale pe o suprafata de circa 100.000 kilometri patrati - "Zohr". Este considerata cea mai mare descoperire efectuata vreodata in Mediterana si se preconizeaza ca va acoperi necesarul de gaz al Egiptului pentru deceniile urmatoare. Presedintele Abdel Fatah al Sisi a inaugurat triumfal zacamantul in urma cu doua saptamani.material To Vima (preluare Rador)