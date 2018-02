Angajatorii britanici, rezervati sa angajeze femei insarcinate sau mame cu copii mici

Un sondaj efectuat cu ajutorul a 1.106 persoane care beneficiaza de factori de decizie in domeniul afacerilor a constatat ca aproape 60% considera ca femeile ar trebuie sa specifice faptul ca sunt insarcinate atunci cand aplica pentru un loc de munca. Sondajul a fost realizat la cerinta Comisiei pentru egalitate si drepturile omului (EHRC).Mai mult de o treime dintre sefi considera ca sunt potrivite intrebarile referitoare la planurile viitoare in ceea ce priveste intemeierea unei familii, iar aproape jumatate sunt de parere ca este rezonabil sa intrebe daca femeile care se prezinta la un interviu de angajare au copii mici, arata studiul."Este o realitate deprimanta faptul ca, in ceea ce priveste drepturile femeii insarcinate si drepturile mamelor cu copii mici la locul de munca, traim inca in vremuri intunecate", a declarat directorul executiv al EHRC, Rebecca Hilsenrath.O treime dintre intervievati sunt de parere ca mamele cu copii mici sunt "in general mai putin interesate de progresul in cariera", spre deosebire de alti aplicanti, in timp ce patru din zece declara ca o sarcina aduce dupa sine "o povara inutila in ceea ce priveste costurile" angajatorului.Legea britanica interzice angajatorilor sa respinga un candidat doar pentru faptul ca asteapta un copil sau planuiesc sa isi intemeieze o familie.