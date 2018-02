Italia: Liga Nordului promite deportari masive, in cazul in care va castiga alegerile din martie

Partidul, condus de Matteo Salvini, ar incerca, de asemenea, sa forteze tribunalele sa nu ia in considerare circumstantele calatoriei unui migrant in orice deliberare cu privire la acordarea de azil.Retorica extremei drepte se concentreaza din ce in ce mai mult pe migratie si rolul Italiei ca punct de sosire pentru sute de mii de migranti care traverseaza Marea Mediterana din Africa.Guvernul, condus in prezent de Partidul Democrat de centru-stanga, a luat recent masuri controversate pentru a reduce numarul de sosiri ale migrantilor, printre care se numara si presupuse acorduri secrete cu grupari paramilitare din Libia, care au fost condamnate de organizatiile care luta pentru drepturile omului.Liga Nordului a promis sa mearga mai departe, spunand ca, daca va castiga alegerile, va incepe un program de fortare a aproximativ 400.000 de migranti sa plece inapoi in tarile de origine, printre care se numara Nigeria, Tunisia sau Maroc.Analistii sunt, insa, de parere ca planul este unul nerealist si ca perspectiva unor deportari in masa in Europa ar provoca o rusine la Bruxelles.Alegerile au loc pe 4 martie.