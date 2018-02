VIDEO Viral in Rusia: Intr-o lume fara Vladimir Putin, oamenii ar putea fi obligati sa primeasca homosexuali in casa lor

Acest film, ai carui autori sunt necunoscuti, difuzat vineri pe retelele sociale, a ajuns luni la peste trei milioane de vizualizari.In acest film, cu actori cunoscuti in Rusia, este prezentat un tata de familia care, dupa ce spune ca nu merge sa voteze, viseaza ca traieste intr-o lume fara Vladimir Putin.Aici, este obligat sa traiasca sub acelasi acoperis cu un homosexual, care sta in bucatarie si isi face unghiile, dupa care mananca o banana de o maniera foarte sugestiva.Acest pasaj face referire la candidata liberala Ksenia Sobtchak, care s-a pronuntat pentru legalizarea casatoriilor gay in Rusia, o perspectiva foarte putin probabila in aceasta tara foarte conservatoare.Imaginile, disponibile si pe YouTube, au fost foarte vizualizate pe pagina de Facebook a unui analist politic care sustine Kremlinul, Alexandr Kazakov, care se prezinta drept un consilier al separatistilor pro-rusi din Donetsk (estul Ucrainei).Alte doua inregistrari, care vizeaza mobilizarea electoratului, au fost difuzate simultan.In prima, care poartea titlul "Sex si vot: rezervat adultilor", a strans pe YouTube peste 700.000 de vizualizari. Tanara vorbeste cu un baiat intr-un club de noapte si il intreaba daca are 18 ani. La raspunsul afirmativ al acestuia, ea il intreaba daca a votat la prezidentiale. De aceasta data, el raspunde negativ, iar fata pleaca spunand: "Si mai spui ca esti adult".O a doua inregistrare arata cursa unui sofer de taxi grabit de clienta sa insarcinata, care ii spune sa opreasca la sectia de votare inainte de a naste.Rata de participare este principala preocupare a Kremlinului, in conditiile in care opozantul numarul 1 Alexeï Navalny a fost indepartat din cursa si a cerut boicotarea alegerilor.