Cazul "blindate contra Yucel" se amplifica - jurnalistul german eliberat vineri din inchisoarea din Turcia dispare, acuzatia procuraturii este considerata de Spiegel "un faliment al justitiei turce"

Ieri am relatat in detaliu despre cazul jurnalistului de 44 de ani de la Die Welt , care a stat intemnitat in arest preventiv langa Istanbul, vreme de un an, fara a i se formula oficial o acuzare din partea procuraturii turce. Am mai relatat si despre contextul politic si militar turco-german, in cadrul caruia s-a negociat eliberarea lui Deniz Yucel.Faptul ca el a fost eliberat si a putut sa se intoaca in Germania nu inseamna decat ca autoritatile turce nu i-au impus restrictii de parasire a Turciei. Procuratura a cerut o pedeapsa cu inchisoarea de 18 ani, acuzandu-l de "sprijinirea activitatilor teroriste". Procesul incepe in luna iunie a acestui an.Documentul parvenit de la procuratura turca a intrat in posesia publicatiei germane " Spiegel ", care descrie argumentele aduse drept "probe suprarealiste". Publicatia germana enumera aceste probe, care sunt cateva discutii telefonice cu "presupusi membri ai PKK" si articolele jurnalistului, din Die Welt.Spiegel scrie: "Intr-un articol, care a aparut imediat dupa incercarea de puci din 15 iulie 2016, Yucel a scris ca inca nu exista probe ca intre pucisti ar fi vorba de adepti ai lui Gulen. Procuratura considera aceasta afirmatie - care a aparut in aceasta forma, sau una asemanatoare, in toata mass-media straina-, drept propaganda pentru secta Gulen".In alt articol enumerat in acuzare, Yucel descrie soarta unei femei tinere, care a fost ucisa in timpul luptelor dintre militarii turci si luptatorii PKK, in orasul Cizre, din sud-estul Turciei. "Procuratura vede si in acest articol propaganda terorista - ca si intr-un interviu pe care Yucel l-a luat liderului PKK, Cemil Bayik", mai scrie renumita publicatie germana.Concluzia Spiegel este ca "documentul e o declaratie de faliment a justitiei turce". "El dovedeste, fara tagada, ca regulile statului de drept, la arestarea jurnalistilor si opozantilor din Turcia, nu mai au nicio importanta".Ca o mica recompensa pentru curajul si darzenia jurnalistului care a stat nu doar un an in beciurile turcesti, ci si, noua luni, in regim de izolare, luni el va primi, chiar daca probabil va fi absent, premiul special "Jurnalistul Anului", acordat de publicatia germana "medium magazin". Alaturi de el, premiul il primeste si hashtagul care l-a sustinut in toata aceasta perioada, comunitatea de prieteni si adepti #FreeDeniz