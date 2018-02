Germania: Pentru prima oara, extrema dreapta AfD depasaseste social-democratii in sondaje

Potrivit sondajului efectuat de institutul Insa pentru Bild, AfD este creditat cu 16% (+1 punct procentual fata de precedentul sondaj) in intentiile de vot, devenind al doilea partid al Germaniei, in urma conservatorilor. SPD coboara la 15,5% (-1 punct).Sondajul publicat luni a fost realizat pe un esantion de 2.040 de persoane in perioada 16 - 19 februarie.De mai multe saptamani, ecartul se reduce intre extrema dreapta, intrata in camera deputatilor dupa alegerile din 24 septembrie, si cel mai vechi partid din Germania, in plina criza.Partidele conservatoare - Uniunea cretin-democrata CDU si aliatul sau bavarez CSU - urca in schimb cu 2,5 puncte pana la 32%.Crestin-democratii si social-democratii nu mai reunesc decat 47,5% din intentiile de vot si nu dispun deci de o majoritate in cazul unor noi alegeri.Cele doua partide se pregatesc sa formeze un nou guvern de coalitie, daca primesc unda verde de la membrii SPD.Circa 464.000 de membri ai SPD vor incepe sa voteze prin mail incepand de marti, cu un rezultat asteptat in 4 martie. Caderea libera a partidului in sondaje ar putea contribui la un vot pozitiv, in conditiile in care respingerea acordului de guvernare ar conduce probabil la anticipate si un scor catastrofal pentru social-democrati.Intr-un sondaj din acest week-end, institutul Forsa cota inca social-democratii inaintea AfD.SPD era creditat cu 16% din voturi iar AfD cu 13%. Dar tendinta din ultimele saptamani este clara.