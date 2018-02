Angela Merkel isi pregateste succesiunea: Annegret Kramp-Karrenbauer a devenit numarul doi in partidul conservator

Desemnarea lui Kramp-Karrenbauer a intrunit "o mare aprobare" in cadrul conducerii partidului, a declarat Merkel intr-o conferinta comuna cu aceasta.Sefa guvernului micului stat regional Saarland si o apropiata a cancelarului, aceasta femeie de 55 de ani devine secretar general al Uniunii democrat-crestine (CDU).Aceasta ii succede lui Peter Tauber, 43 de ani, care a demisionat din motive de sanatate. El a fost criticat dur in urma rezultatelor dezamagitoare obtinute de CDU la ultimele alegeri parlamentare, castigate de conservatori, dar cu un scor foarte mic (32,9%).Supranumita "Merkel din Saarland" sau "mini-Merkel" din cauza apropierii ideologice si de caracter cu cancelaru, aceasta ese desemnata si dupa initialele sale, "AKK".Este "primul semnal clar in dezbaterea legata de succesiune", a comentat luni cotidianul Suddeutsche Zeitung.Casatorita si mama a trei copii, licentiata in stiinte politice si drept public, ea conduce din 2011 cel mai mic stat regional al Germaniei.Si ea pledeaza pentru o pozitionare centrista in cadrul CDU, in fata solicitarilor in crestere pentru un viraj mai conservator, in incercarea de a stopa ascensiunea extremei drepte."AKK" este in schimb mai ferma in ceea ce priveste migrantii, in special in ceea ce priveste expulzarea celor care nu au primit drept de azil sau au mintit in ceea ce priveste identitatea.