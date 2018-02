Olanda se pregateste pentru Brexit recrutand personal suplimentar pentru controalele vamale si pe aeroporturi

Potrivit ministrului adjunct al finantelor, Menno Snel, guvernul va plasa in aceasta saptamana anunturi de recrutare pentru ca noii angajati sa poata fi instruiti si pregatiti in momentul in care Marea Britanie va parasi UE, in martie 2019. Intre 750 si 930 de ofiteri vamali vor fi necesari pentru a suplimenta efectivele actuale de 5.000 de membri, a indicat Snel.Personalul suplimentar va fi destinat in principal verificarii exporturilor si importurilor spre si din Marea Britanie dupa ce restrictiile comerciale vor fi reintroduse.''Este responsabilitatea noastra sa ne asiguram ca suntem cat mai bine pregatiti pentru noua situatie (post-Brexit) si acesta este in special cazul operatiunilor noastre vamale'', a declarat Snel pentru postul BNR.Luna trecuta, deputata liberala Anne Mulder (VVD), responsabila cu evaluarea Brexit-ului din perspectiva olandeza, a indemnat guvernul sa nu intarzie planurile de crestere a capacitatilor de control al frontierelor.''Nu putem astepta pana cand va exista un acord (cu UE), pentru ca nu poti instrui toti oameni intr-o saptamana'', a subliniat ea. Turistii si persoanele care calatoresc in scop de afaceri nu vor fi, cel mai probabil, afectati, dat fiind ca Marea Britanie nu face parte din Spatiul Schengen si, prin urmare, exista deja controale la frontiere.