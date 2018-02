Serghei Lavrov acuza Occidentul ca tensioneaza situatia din Balcani

Intr-un interviu pentru agentia sarba de presa Beta difuzat luni, Serghei Lavrov a acuzat o metoda care consta in fortarea tarilor din Balcani sa "aleaga: fie sunteti cu Occidentul, fie sunteti cu Rusia".Candidata la aderarea la UE, Serbia are o alianta istorica cu Rusia, care o sustine in dosare precum independenta Kosovo, proclamata in urma cu zece ani. "Sa se discute acum despre locul Kosovo la ONU nu are niciun sens", a spus Lavrov.Acesta a precizat ca rezolutia 1244 adoptata in 1999 de Consiliul de Securitate la sfarsitul conflictului intre fortele sarbe si rebeliunea kosovarilor albanezi "ramane in vigoare si recunoaste teritoriul autonom Kosovo drept o parte a Serbiei".Pentru a spera la integrarea in UE, Bruxellesul a avertizat Belgradul sa isi normalizeze relatiile cu Pristina.Pentru Serghei Lavrov, "ca UE sa ceara fiecarei tari candidate sa isi alinieze politicile externe si de aparare" cu Bruxellesul "decurge dintr-o filosofie, dintr-o mentalitate care participa la cresterea tensiunii in Europa"."In intreaga istorie a Balcanilor, Rusia a incercat intotdeauna sa evite orice confruntare si sa ajute popoarele din regiune sa apere interesele statelor lor, ale stramasilor lor, precum si radacinile spirituale, religioase si culturale", a sustinut Serghei Lavrov.El acuzat din nou "politica de incercuire a Rusiei de infrastructura militara a Aliantei" atlantice, apreciind ca "nu trebuie intarita securitatea sa in detrimentul securitatii altuia". "Extinderea NATO este o eroare", a reafirmat el. Muntenegru s-a alaturat Aliantei in 2017 iar Macedonia este candidat la aderare."Nicio actiune intreprinsa in prezent de NATO nu va intari securitatea nimanui, inclusiv securitatea tarilor din Balcani", a spus acesta.Ministrul a aparat si rolul jucat de mass media pro-rusa in Balcani: "Pentru a proteja pluralismul de opinii pe care Occidentul il pledeaza fara incetare, a avea un punct de vedere diferit nu poate fi decat benefic pentru ascultatorii de radio, telespectatori si utilizatorii retelelor sociale".